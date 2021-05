[SPOILER] - Mona prend une lourde décision !

La banda de Maud a donné envie à Mona de reprendre l'hélicon. Sauf que Chloé n'en peut plus du bruit et ne se gêne pas de lui faire comprendre. Vexée, Mona décide de planter Chloé pour la garde de Céleste !