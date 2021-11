[SPOILER] - Mona rencontre la nouvelle petite amie de Georges

On a tous rêvé d'une rencontre aussi réussie. Imaginez, vous présentez pour la première fois, votre amoureux(se) à votre mère. Le ton est léger, courtois, bienveillant... Mais quand Mona rencontre Vanessa, on est très loin de l'image d'Epinal. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.