[SPOILER] - Mona sort le grand jeu pour Victor !

Mona refuse toujours de lâcher Victor et lui sort le grand jeu lors de leur session révision ! Soraya interrompt leur discussion pour le plus grand plaisir de Victor. Mais Mona est bien décidée à s’accrocher et ne perd pas espoir de le conquérir ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.