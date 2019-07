[SPOILER] – Mort de Guillaume : la vidéo qui dérange

Chloé et Alex sont tombés sur une mystérieuse vidéo. On y voit deux hommes en pleine altercation en venir aux mains. La vidéo a peut-être un lien direct avec le meurtre de Guillaume, car elle a été filmée le jour de sa disparition. Au Spoon, Thomas la visionne, mais ne reconnaît personne. Tout comme Sandrine, ce dernier en a marre qu’on ressasse le passé. Les parents de Maxime sont prêts à tout pour faire avancer l’enquête et veulent montrer cet enregistrement à la police. Thomas refuse… Retrouvez "Demain nous appartient" sur TF1 à 19h20.