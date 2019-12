Ariane et Rose se croisent au spoon. L’occasion pour les deux femmes éprises d’Antoine de discuter. Ariane indique alors à Rose que son histoire avec Antoine n’ira pas plus loin. Rose s’excuse alors de son attitude et propose même à Ariane d’aller se balader ! Que vont elles bien pouvoir se dire à propos d’Antoine ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.