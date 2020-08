[SPOILER] - Nina dans un état grave !

Nina est tombée gravement malade. Il faut l'emmener à l'hôpital mais cela voudrait dire sortir de la maison et s'exposer directement aux ravisseurs qui menacent de kidnapper Nina. Victor prévient Lou et Karim que le risque est trop important. Selon lui-même, ses gardes du corps ne pourront pas garantir qu'il n'y aura pas d'attaque. Lou et Karim ne veulent rien entendre, ils veulent aller faire soigner leur fille quitte à risquer une attaque des ravisseurs…