[SPOILER] - Noa entre la vie et la mort !

Noa prend des risques. Il décide de suivre son grand père pour découvrir ce qu’il cache... Ses soupçons étaient bien vrais, c’est lui qui est à l’origine des kidnappings de Roxane et Judith. Le ton monte entre les deux, ils deviennent violents et Noa se retrouve à terre inconscient… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.