[SPOILER] - Noor dans un état grave lors de sa fuite !

Jules, toujours en cavale, a réussi à retrouver Noor sans se faire prendre. Les deux jeunes ados ont désormais pour ambition de rejoindre la Nouvelle-Zélande. La première étape de leur long périple est l’Italie. Sans argent, Noor et Jules sont à la rue. La jeune fille ressent tout à coup des maux de ventre extrêmement douleurs… Il pourrait s’agir de l’appendicite, ce qui remettrait tout leur plan en question et laisserait peut-être une chance à la police de les rattraper ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.