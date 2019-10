Noor n'en peut plus d'avoir si peu de contacts physiques avec Thimothée. Mais de son côté,Thimothée a beaucoup mal avec le contact physique. Pour Noor, un couple c'est deux personnes qui se font des câlins, des bisous...elle a l'impression d'être sa meilleure amie et non sa petite copine. Mais pour Thimothée c'est impossible d'être aussi tactile. Noor va-t-elle quitter Thimothée? Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.