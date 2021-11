[SPOILER] - Nouveau couple à Sète !

Jordan et Jahia se retrouvent devant l’hôpital. Jordan pleure de soulagement, il a eu terriblement peur pour son frère qui est maintenant hors de danger. Jahia cherche à le rassurer et à le soutenir. Et naturellement elle se met à l’embrasser ! Un nouveau couple vient de se former à Sète… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.