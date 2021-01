[SPOILER] - Nouveau couple à Sète ?

Gabriel n’a jamais caché son attirance pour Charlie. Donc lorsque cette dernière l’invite à sortir, il saute sur l’occasion pour lui réaffirmer son affection. Sur la plage, Charlie le séduit de plus belle et les deux finissent par s’embrasser. Mais Charlie est-elle réellement sincère ?Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.