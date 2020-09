[SPOILER] - Nouveau perso : Sacha !

Alors que Clémentine s'entraîne à la salle de sports, Fred part à sa rencontre pour lui présenter un nouveau coach de sport. Ils seront en concurrence pour avoir le plus de clients possible dans la salle. Une situation avec laquelle Clémentine n'a pas l'air à l'aise. Elle ne se réjouit pas vraiment de l'arrivée à Sète de ce nouvel homme.