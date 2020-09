[SPOILER] - Nouveau perso : Solenne !

Sasha, le nouveau coach à la salle de sport, retrouve sa fille. Cette dernière vient d’arriver à Sète et sort de son rendez-vous avec le médecin. En effet, Solenne est handicapée et doit suivre de nombreux soins. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.