[SPOILER] - Nouveau personnage !

Arthur déjeune avec Anne-Marie au Spoon. Elle déplore qu'il soit difficile à son âge de faire de nouvelles rencontres. C'est désormais chose faîte : un homme assis non loin l'aborde et lui fait gentiment remarquer que leurs plats ont été inversés. De qui peut-il bien s'agir ?