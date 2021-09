[SPOILER] - Nouveau personnage : Apollon !

Dans une chambre d’hôtel, un homme d’une trentaine d’années se coupe les cheveux, falsifie son diplôme et enfile un costume. Un certain Apollon Régent, qui s’apprête à devenir le nouveau professeur de musique du lycée ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.