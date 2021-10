[SPOILER] - Nouveau personnage : Gabriella

Eh non, Gabriella n’est pas si nouvelle que ça … Il s’agit seulement de Gabriel … déguisé en femme et en plus de ça avec une robe de Noor ! On était prêt à y croire … Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.