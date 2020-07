[SPOILER] - Nouveau personnage : Laura

Une jeune fille se fait courser dans la foret par un homme ! On dirait bien que la dénommée « Laura » ne compte pas se laisser faire et attraper. Elle trébuche et donne un grand coup au visage de l'homme… Mais qui est cette fille ? Pourquoi est-elle poursuivie par un mystérieux homme ? La vie de certains Sétois pourrait bien à nouveau basculer…