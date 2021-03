[SPOILER] - Nouvelle attaque à l’hôpital !

Alors que William et Marianne échangent au sujet de l'affaire Véry, leur discussion est interrompue par une mystérieuse intrusion. Dissimulant son visage derrière un casque de moto, l'individu lance des fumigènes et déclenche l'alerte, provoquant la panique générale dans l'hôpital !