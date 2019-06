Tout le monde se mobilise pour retrouver le père de Garance, disparu il y a plusieurs jours. Clémentine a prévu une excursion dans les bois de Sète, dans le but de trouver un indice sur Olivier, son ex-mari… Margot, Jessica, Noor, Bart et Arthur ont répondu présent. À la dernière minute et contre toute attente, Alex et Chloé se greffent aux autres. Que vont-ils trouver ? Retrouvez Demain nous appartient tous les soirs sur TF1 à 19h20.