[SPOILER] - OMG : Christelle trompe Sylvain avec...

Christelle a récemment fait tomber sous son charme l’un de ses patients. En effet, l’homme ne cesse de la complimenter et de lui dresser des louanges. Christelle, tout sauf réceptive à ces avances, ne cesse de le repousser. Cependant, Christelle est peu à peu séduite, cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas eu le droit à un tel intérêt. Au détour d’une conversation dans la chambre du patient, Christelle finit dans ses bras et se laisse embrasser !! Le début de la fin pour son couple avec Sylvain ou un simple égarement ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.