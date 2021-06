[SPOILER] - OMG Karim et Sara ensemble ?

Karim et Sara se présentent comme un couple auprès d'un revendeur, afin d'acquérir une montre de valeur. Au moment de payer, Karim sort sa plaque de police et l'individu tente de s'échapper. Sara l'interpelle.