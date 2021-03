[SPOILER] - OMG : Lucie prête à tuer Alex

Lucie ambitionne de quitter Sète en bateau avec Marc et demande pour cela l'aide d'Alex au Mas. Ce dernier refuse catégoriquement d'aider un serial killer à s'enfuir. N'ayant plus rien à perdre, Lucie braque son arme sur Alex pour le forcer à obtenir ce qu'elle veut... Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.