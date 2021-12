[SPOILER] - On connaît d'identité du cambrioleur !

L’enquête sur le cambrioleur continue, Sara a épluché tous les dossiers du commandant Constant et pense avoir une piste. Le principal suspect est un certain Rémy Rousseau déjà impliqué dans d’autres affaires... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.