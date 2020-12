[SPOILER] - On connait l’identité du homejacker !

Alors que l’enquête de la police piétine, Georges arrive avec de bonnes nouvelles. L’analyse minutieuse de plusieurs heures vidéosurveillance ont permis d’identifier un suspect, un dénommé Tony Jeanval. Bien connu des services de police, il roule avec une fausse plaque d’immatriculation et a été aperçu près du domicile de Chloé le jour de son agression. Et pour couronner le tout, il a bien les yeux bleus ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.