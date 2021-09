[SPOILER] - Otages : Tristan prend une décision radicale...

La prise d’otages et la mort d’Ulysse ont profondément marqué Tristan. Ainsi, il a proposé de vendre le Spoon à Bart et Louise. Le premier est très excité quand la deuxième juge qu’il faudrait prendre le temps d’y réfléchir. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.