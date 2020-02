[SPOILER] - Pauline veut se débarrasser de Luke

Ces derniers jours la folie de Pauline reprend dessus. Elle vient de découvrir que Charlie avait demandé de l’aide extérieur en voyant Luke sombrer dans la dépression. Pour Pauline il n’y a aucun doute, Luke est le responsable de tout le malheur qu’ils vivent aujourd’hui. Elle n’en peut plus de l’attitude de son fils et elle a maintenant un nouveau projet en tête. Abandonner Luke à Sète et partir pour les Etats-Unis avec Charlie ! Si personne n’intervient, Luke va sans le savoir, se retrouver bientôt orphelin… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.