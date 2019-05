[SPOILER] – Les photos qui accablent Rose...

Rose est en état d’arrestation. Karim et Georges en profitent pour fouiller son domicile. Sur place, ils y trouvent une corde. Mais le second indice va les mettre sur une éventuelle piste : des photos compromettantes ! Georges met la main sur une photo de Rose et de César. Les deux policiers découvrent tout un tas de photos d’elle et du fils de Margot… Rose est-elle à l’origine de son enlèvement ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.