[SPOILER] - Que cache Antoine ?

Antoine est soupçonné d’avoir volé l’identité de celui qu’il prétend être. En pleine tourmente, il profite d’un moment seul pour sortir une boite et en feuilleter les documents qu’elle contient. Quand Rose débarque chez eux, il se hâte à ranger et cacher la boîte. Il ne veut clairement pas que quelqu’un apprenne l’existence de ces papiers. Antoine aurait donc quelque chose à cacher… De quoi peut-il bien s’agir ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.