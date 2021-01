[SPOILER] - Que cache Franck ?!

Au lycée, Sandrine demande à Lise ce qu'elle sait du passé de Franck. Lise lui apprend qu'il a été marié avec une certaine Martine, et qu'ils ont divorcé il y a 3 ans. Si Lise ignore les raisons de leur séparation, elle précise que Martine était, à l'instar d'Anne-Marie, beaucoup plus âgée que Franck.