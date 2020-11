[SPOILER] - Que cache Gabriel ?

Et si Gabriel en savait plus sur l'agression de Charlie qu'il ne le laisse croire ? En apprenant que le père de Sofia a été mis à pied de l'hôpital après avoir été désigné principal suspect, Souleymane somme Gabriel d'aller parler à la police. Quel secret peut-il bien dissimuler ?