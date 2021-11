[SPOILER] - Que cachent les parents de Raphaëlle ?

Un bouquet de fleurs jaunes accompagné d’une carte met Rebecca dans tous ses états. On lui donne rendez-vous 30 ans après. Elle est persuadée que cela vient de son ex-mari, mais en fait, non ! Les parents de Raphaëlle craignent qu’un vieux secret resurgisse. Qui peut bien être à l’origine de ce bouquet ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.