[SPOILER] - Que cache Lucie ?

Lucie annule son week-end avec Victoire, prétextant qu'elle est malade. Victoire est déçue et confie à Georges qu'elle pense que Lucie lui cache quelque chose. Pour Victoire, ça ne fait aucun doute : Lucie a un homme et veut passer le week-end avec lui ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.