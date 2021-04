[SPOILER] - Que cache Sacha à Clémentine ? Réponse !

Clémentine est de plus en plus inquiète vis-à-vis de Sacha. Ses absences répétées lui font croire qu'il a une maîtresse. Au téléphone avec elle, Flore décline son invitation. Cette dernière, ainsi qu'Alex, Solenne, Ben et Tristan ont été réunis au Spoon par Sacha. Ils lui organisent en réalité un anniversaire surprise !