Ariane prend de plus en plus de place dans la vie de Souleymane depuis leur rencontre. Elle s’est mis en tête d’aider le jeune homme à essayer de retrouver Valérie. Une attitude qui ne va surement pas plaire à Antoine. Lui qui souhaite que tout le monde fasse le deuil de sa femme et que Souleymane aille de l’avant pour passer à autre chose. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.