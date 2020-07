[SPOILER] - Quel secret cache Laura ?

Mais qui est Laura, la jeune fille au ciret jaune qui est apparue, le regard hagard et blessée, dans les rues de Sète ? Quelques éléments de réponse avec ce spoiler. On retrouve un couple installé en pleine forêt. Dans leurs mains, une photo de Laura. Et une volonté ferme, Retrouver Laura et la ramener à "la maison". Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.