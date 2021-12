[SPOILER] - Qu'est-il arrivé à Jack ?

Lizzie, de retour au travail, fait une découverte plus qu'inquiétante dans les poubelles du Little Spoon. Elle retrouve le sweat-shirt mais également le jean de son frère Jack. Elle tente de le joindre par téléphone. Mais celui-ci est sur messagerie. Que s'est-il passé ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.