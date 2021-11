[SPOILER] - Qui a tenté de tuer Xavier ?

La sauveuse de Rebecca se confie à la police sur son lien avec la famille Meffre. Elle a eu une liaison avec Daniel Meffre et est soupçonnée d’être impliquée dans l’accident de Xavier. Mais pourquoi a-t-elle suivi et harcelé Rebecca ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.