[SPOILER] - Qui est Cyril le fameux motard ?

Régis persiste auprès de Brigitte : lui et sa femme devraient quitter Sète pour échapper aux attaques de Cyril. Brigitte aimerait retrouver ce dernier pour le raisonner. Régis tente de l'en dissuader : ce n'est plus le Cyril qu'ils ont connus...