Sandrine et Morgan discutent dans la salle des profs du lycée. Chloé les rejoins avec un grand et beau bouquet de fleurs pour… Morgan ! Ce cadeau étrange n’est pas très apprécié de Sandrine, d’autant plus que l’expéditeur est Anne-Marie. La mère de Sandrine a laissé un mot avec les fleurs… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.