[SPOILER] - Qui est le nouveau suspect dans l’affaire Clément ?

Dans le cadre de l’affaire Clément, Roxane épluche les contacts d’un certain Jérémie Ferrier. Parmi eux, un visage bien connu. Elle décide de partager sa découverte avec Martin et Georges. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.