[SPOILER] - Qui sont les parents adoptifs de Laura ?

Les derniers éléments de l'enquête sur l'agression d'une femme en ville ainsi que la drogue trouvée chez les Moreno amènent Karim et Georges sur la piste de Laura. Ils décident alors d'approfondir leurs recherches pour en apprendre davantage sur la jeune fille. Les deux policiers découvrent qu'elle a été adoptée par deux individus inconnus des fichiers de la police. Karim et Georges ne vont pour autant pas s'arrêter là et sont bien décidés à en apprendre un peu plus sur les parents adoptifs de Laura…