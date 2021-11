[SPOILER] - Raphaëlle se rapproche de la vérité...

Raphaëlle est dans le cabinet d'Anna. Ensemble, elles tentent de trouver un sens aux absences de Raphaëlle. Un point positif : celles-ci ont disparu. Mais plus Raphaëlle semble se rapprocher d'une vérité, plus de nouvelles zones d'ombres apparaissent. "J'ai l'impression qu'il manque des pièces au puzzle". Elle est prête à tout pour comprendre ce secret de famille. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.