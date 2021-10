[SPOILER] - Raphaëlle surprend Chloé et Alex en train de...

Chloé et Alex se retrouvent une nouvelle fois ensemble, l’occasion de se rapprocher et d’être complices comme toujours. Mais ils se font surprendre par Raphaëlle qui arrive subitement. Ils sont quelque peu gênés, cela commence à être dangereux, ils vont devoir se calmer… Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.