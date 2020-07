[SPOILER] - Rémi fait sa demande !

Rémi sent qu’actuellement Soraya n’est plus investie comme avant dans leur relation. Toujours fou amoureux et soucieux que leur amour perdure, Rémi décide de faire une grande demande à Soraya. En effet, pour repartir de l’avant après ces derniers temps compliqués, Rémi offre à Soraya un collier et souhaite avoir un enfant avec elle. La jeune femme, qui commence à s’amouracher de Thomas, est totalement déstabilisée par cette demande… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.