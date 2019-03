C'est fini entre Soraya et Rémi... En effet, celui-ci s'est fait coincer par la police : il a dû avouer car la police avait les bandes sont avec sa voix de dessus ... Soraya lui en veut, car à cause de lui , sa mère est en garde à vue ! Le couple n'a pas réussi à tenir la pression de la situation actuelle .... Réponse dans Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1