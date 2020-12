[SPOILER] - Rémy agressé en prison !

En rendant visite à Rémy en prison, Soraya remarque que son visage est tuméfié. Un détenu l'aurait attaqué gratuitement pendant la promenade. Sur le point de craquer, Rémy ne supporte plus cette situation. Soraya le rassure : elle a fait une copie de la carte SD de Brunet et compte bien s'en servir obtenir ce qu'elle veut.