Soraya n'en peut plus d'attendre des nouvelles de Rémi. Elle est en train de devenir folle... Quand soudain, Rémi franchit le pas de la porte. Il voulait lui faire une surprise. Les deux amoureux se serrent très fort dans les bras et ne veulent plus jamais être séparés ! Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.