Après avoir été agressé par Pierre, Soraya ressent le besoin de l'affronter. Rémy est à côté d'elle et sera là pour la soutenir. Quand Pierre arrive au Spoon, Soraya débale son sac en lui disant tout ce qu'elle a sur le coeur. Rémy lui demande de partir et de ne plus jamais l'approcher. Tout le Spoon assiste à cette scène. DepuisRetrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.