Soraya décide de venir voir Rémy, son petit ami, en prison. Ils échangent des mots d'amour pour tenir le choc de ce qu'ils leur arrivent en ce moment. Les deux amoureux décident de s'embrasser quand soudain, la sécurité rentre dans la pièce et interdit tout contact physique. Rémy ne supporte plus qu'on le sépare de sa chérie et le fait comprendre à sa façon... Retrouvez "Demain nous appartient" tous les soirs sur TF1 à 19h20.