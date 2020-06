[SPOILER] - Rémy surprend Soraya et Thomas en train de…

Ces derniers temps Soraya et son client Thomas se sont dangereusement rapprochés. Entre le prisonnier et celle qui vole à son secours, une certaine attirance réciproque s'est développée. Soraya rend visite à Thomas à l'hôpital et dans un nouvel échange plein de séduction… Surprise ! Rémy entre dans la salle ! Le jeune homme va-t-il comprendre ce qui est en train de se passer ?